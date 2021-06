L’indiscrezione: Rui Patricio alla Roma, la forbice è minima

Un portiere per la Roma: Rui Patricio è in cima alla lista per distacco, come raccontato anche ieri sera da Sportitalia. Lo specialista del Wolverhampton ha ancora un anno di contratto, ma la sua partenza è ormai dietro l’angolo. E Mourinho lo ha scelto per affidargli le responsabilità che il 33enne ha saputo sempre gestire nel migliore dei modi. Operazione con base da 6-7 milioni per arrivare a 10 con i bonus, la forbice è minima.

Foto: ESPN