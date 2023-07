Ora è ufficiale: Roberto Insigne firma col Palermo

Ve lo avevamo annunciato in esclusiva già il 9 giugno del forte interesse del Palermo per Roberto Insigne, e il 30 giugno vi abbiamo anticipato sempre in esclusiva che l’operazione per il trasferimento dal Frosinone era ormai ai dettagli. Ora è ufficiale: il giocatore si aggrega ai rosanero. L’annuncio sui canali ufficiali dei siciliani: “Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dal Frosinone Calcio le prestazioni sportive di Roberto Insigne. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2026. A Roberto il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Foto: Profilo Twitter Palermo