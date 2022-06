Ora è ufficiale: Ranocchia al Monza

Come anticipato qualche settimana fa, Andrea Ranocchia e il Monza si sono detti si. Oggi è arrivata l’ufficialità, l’ex calciatore dell’Inter è un nuovo difensore del Monza. Dopo 215 partite in serie A, ora passa alla neopromossa per portare esperienza e personalità, in attesa di ulteriori colpi del duo Berlusconi–Galliani.

Foto:Twitter Monza