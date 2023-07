Ora è ufficiale: Radu lascia l’Inter e va al Bournemouth

Come raccontato, ora c’è l’ufficialità. Andrei Radu lascia nuovamente l’Inter e si accasa al Bournemouth. Lo rende noto il club inglese con un comunicato ufficiale. 26 anni, il portiere rumeno sceglie le Cherries dove si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto.

There’s a new man in the building 🤝 pic.twitter.com/4S2QfXaUMa

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 27, 2023