L’indiscrezione: Inter, precedenza a Sommer. Radu al Bournemouth, via libera

L’Inter sta lavorando per sbloccare l’arrivo di Sommer, priorità assoluta. C’è il gradimento assoluto, da settimane, dello svizzero, ora si procede con il Bayern. Non c’è un’accelerata in corso per Audero, proposto già nelle scorse settimane. Dopo aver chiuso Sommer, l’Inter si concentrerà su Trubin dello Shakhtar, conoscendo la richiesta al rialzo dello Shakhtar e avendo comunque da tempo il sì del diretto interessato. Audero può essere un’eventuale pista più avanti, ma oggi nessuna trattativa. Via libera, invece, per Ionut Andrei Radu: il portiere classe 1997 andrà in prestito al Bournemouth, sarà il vice di Neto.

Foto: twitter Bayern