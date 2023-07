Ora è ufficiale: Portanova è un nuovo giocatore della Reggiana

Manolo Portanova è ufficialmente un nuovo giocatore della Reggiana. Confermato, quindi, quanto vi avevamo detto un paio di settimane fa. A darne notizia è lo stesso club di Serie B con il seguente comunicato stampa: “AC Reggiana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo dal Genoa FC del calciatore Manolo Portanova per la stagione 2023 – 2024 e che, pertanto, in attesa del perfezionamento dello stesso, verrà aggregato al club granata con nulla-osta da parte del club ligure. L’autorizzazione sarà valida fino al perfezionamento del contratto, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane”.

Foto: Instagram Portanova