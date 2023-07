Esclusiva: Manolo Portanova alla Reggiana, svolta a un passo

Manolo Portanova è molto vicino alla Reggiana. Poco fa c’è stato un contatto con il Genoa per il trasferimento in prestito del centrocampista offensivo classe 2000. Il club rossoblù ha dato il via libera. La Reggiana ha voluto riflettere molto, alla luce delle recenti vicende extracalcio, ma ha ormai deciso di sciogliere le riserve. La trattativa dovrebbe essere definita tra il weekend in arrivo e l’inizio della prossima settimana.

Foto: Instagram Portanova