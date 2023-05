Ora è ufficiale: Pochettino nuovo allenatore del Chelsea

Arriva l’attesa ufficialità. Il Chelsea annuncia l’accordo per il nuovo allenatore dei Blues che, come da previsioni, sarà Mauricio Pochettino. L’ex allenatore del Tottenham torna in Premier League per cercare di ridare al Chelsea una dimensione europea. Dura sfida per Pochettino che riceverà l’eredità di una stagione nettamente fallimentare fatta di sconfitte nette e acquisti che non hanno rispettato le attese. Ecco il comunicato del club:

L’argentino inizierà il suo nuovo ruolo il 1° luglio 2023 con un contratto biennale, con un’opzione per il club di un ulteriore anno. Laurence Stewart e Paul Winstanley, co-direttori sportivi del Chelsea, hanno dichiarato: “L’esperienza, gli standard di eccellenza, le qualità di leadership e il carattere di Mauricio serviranno bene al Chelsea Football Club mentre andiamo avanti. È un allenatore vincente, che ha lavorato ai massimi livelli, in più campionati e lingue. La sua etica, l’approccio tattico e l’impegno per lo sviluppo lo hanno reso il candidato eccezionale”.

Foto: Marca