Ora è ufficiale: Piccoli all’Empoli

Come raccontato, l’Empoli ha un nuovo attaccante. Si tratta di Roberto Piccoli che arriva dopo la fine del rapporto con il Verona. Il giocatore passa all’Empoli in prestito dall’Atalanta.

Questa la nota del Verona: “Hellas Verona FC comunica di aver definito con Atalanta Bergamasca Calcio la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Roberto Piccoli. Hellas Verona FC saluta Roberto e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale”.

Questo il comunicato dell’Empoli: “ ̀ . Attaccante italiano classe 2001, arriva a titolo temporaneo per 18 mesi dall’ Atalanta con diritto di riscatto in favore dell’Empoli e controriscatto per la società nerazzurra”.

Foto: Instagram Empoli