Empoli-Piccoli, affare in chiusura

Dopo il ritorno in azzurro di Francesco Caputo, è in arrivo un rinforzo per il reparto offensivo di Paolo Zanetti. Come vi avevamo anticipato ieri, i toscani erano a lavoro per il trasferimento in Toscana di Roberto Piccoli, centravanti classe in prestito all’Hellas Verona e di proprietà dell’Atalanta. Oggi è arrivato l’affondo decisivo da parte del club di Corsi, con il calciatore che è sempre più in direzione Empoli. Operazione in chiusura.

Foto: Instagram Hellas Verona