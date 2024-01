Come anticipato, arriva l’ufficialità, Diego Peralta è un nuovo giocatore del Catania.

Queste l’annuncio del tecnico: “Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Calcio Foggia il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Peralta, nato a Livorno il 27 settembre 1996. Dall’inizio della scorsa stagione poi conclusa con la finale playoff di Serie C alla prima parte del torneo in corso, il ventisettenne, capace di ricoprire più ruoli tra centrocampo ed attacco, ha collezionato con la formazione pugliese 68 presenze impreziosite da 8 reti e 13 assist. In precedenza, Peralta ha vissuto un biennio con la Ternana giocando 48 partite e firmando 9 gol agli ordini di mister Lucarelli: con gli umbri ha vinto il campionato di Serie C e la Supercoppa di categoria. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha esordito tra i professionisti con il Pisa nel 2015/16, conquistando con i compagni la promozione in B attraverso i playoff. Tra i cadetti, sommando le annate con i nerazzurri e con i rossoverdi, ha disputato complessivamente 50 gare. Al suo attivo anche la parentesi spagnola con l’Extremadura ed ulteriori esperienze in Serie C con Novara e Olbia. Il neo-rossazzurro si lega al nostro club fino al 30 giugno 2026”.

Foto: logo Catania