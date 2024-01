Esclusiva: Peralta dal Foggia al Catania, affare in chiusura

Il Catania non si ferma. E negli ultimi minuti ha chiuso gli accordi con il Foggia per Diego Peralta, 27 anni. Un nome che vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, un esterno offensivo entrato nel mirino del club siciliano che vuole regalare a Lucarelli una squadra sempre più competitiva. Peralta, in scadenza di contratto con il Foggia, si appresta a ripartire dal Catania per una nuova esperienza professionale.

Foto: Instagram peralta