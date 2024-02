Marco Pellegrino è un nuovo giocatore della Salernitana. Come raccontato nei giorni scorsi, la Salernitana è sempre stata in vantaggio nella trattativa, nonostante i tentativi dell’Hellas Verona. Il canale ufficiale della Lega Serie A rende noto che il contratto del giocatore è stato depositato in lega.

Foto: Instagram AC Milan