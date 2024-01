L’indiscrezione: Boateng più Pellegrino, sprint Salernitana

La Salernitana si prepara ad accogliere Jerome Boateng, il countdown è scattato già diversi giorni fa- come vi abbiamo anticipato – all’interno di una trattativa che andava soltanto definita per il difensore svincolato ex Bayern Monaco. Ma la Salernitana non molla in direzione Pellegrino, al netto di voci che parlano di sorpassi dell’Hellas Verona che non si sono ancora concretizzate. La Salernitana è in vantaggio sul club scaligero ed è convinta di potersi giocare ancora delle carte importanti per poter accogliere il difensore in uscita dal Milan per cinque mesi. E che potrebbe essere il secondo colpo in difesa Boateng.

Foto: Instagram Milan