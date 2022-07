Ora è ufficiale: Paz al Perugia in prestito dal Sassuolo

Come anticipato in esclusiva, ora è anche ufficiale: il Perugia ha annunciato l’arrivo di Yeferson Paz in prestito dal Sassuolo.

Questa la nota del club umbro: “A.C. Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con U.S Sassuolo per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Yeferson Paz”.

Foto: twitter Perugia