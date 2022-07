Esclusiva: Perugia, in chiusura Paz. E pressing per Gondo

Il Perugia deve prendere almeno un attaccante forte, ha perso Moncini che ha preferito la Spal e ora sta inseguendo con forza Cedric Gondo. Ma la Cremonese, che ha già dovuto pagare per liberare Alvini, non intende partecipare in modo eccessivo all’ingaggio da 500 mila euro a stagione. E lo stesso Gondo potrebbe valutare altre proposte (lo cercano anche Ascoli e Como). Intanto, il Perugia si prepara a chiudere con il Sassuolo per il prestito di Yeferson Paz, terzino destro classe 2002.

Foto: Perugia Twitter