Ora è ufficiale: Pavlidis è un nuovo giocatore del Benfica

Come vi avevamo annunciato lo scorso 17 Giugno sul bomber Pavlidis era piombato il Benfica, la Fiorentina (che poi ha chiuso per Kean) poteva solo confidare saltasse l’operazione, cosi non è stato, ora il classe 1998 è il nuovo attaccante del Benfica. Di seguito il comunicato del club portoghese:

“L’attaccante 25enne Pavlidis è entrato a far parte della squadra di calcio professionistico del Benfica. Il nazionale greco ha firmato un contratto di 5 anni con il club (fino al 2029) trasferendosi dall’AZ Alkmaar”

Foto: sito Benfica