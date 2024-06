Il retroscena: Fiorentina, il sogno è Pavlidis ma il Benfica… Non riscalda Sorloth

La Fiorentina continua a tenere Retegui nella lista della spesa per l’attacco, ma bisogna aspettare. Di sicuro il vero sogno, accarezzato a lungo del club, è stato Vangelis Pavlidis dell’AZ Alkmaar corteggiato anche dal Bologna. Ma sul classe 1998 è piombato da giorni il Benfica con buone possibilità di chiudere per una cifra sotto i 20 milioni. La Fiorentina si è informata anche stamattina, può solo confidare che salti l’operazione – ben avviata – tra l’AZ e il club portoghese. Quella che porta a Pinamonti è una pista che non riscalda, mentre non ci sono conferme su Alexander Sorloth. Quest’ultimo è reduce da una grande stagione con il Villarreal ma compirà 29 anni a dicembre e la valutazione non lontana dai 30 milioni spaventerebbe chiunque. La Fiorentina non è comunque calda su Sorloth, malgrado le indiscrezioni degli ultimi giorni.

Foto: twitter Conference League