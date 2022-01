Ora è ufficiale: Olivieri al Perugia

Marco Olivieri al Perugia. Scelta dunque la destinazione umbra (in lizza inizialmente con Ascoli e Spal) come vi avevamo raccontato. La società ha diramato il comunicato ufficiale:”AC Perugia Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con la società FC Juventus per l’acquisizione a titolo temporaneo biennale (con diritto di opzione/contropzione e obbligo di riscatto) delle prestazioni sportive del calciatore Marco Olivieri.”

FOTO: Twitter Empoli