Il Crotone ha aspettato una risposta da Marco Olivieri, dopo aver avuto il via libera della Juve (proprietaria del cartellino) e la disponibilità del Lecce. Ma l’attaccante classe 1999 ha detto no, non se la sente di lottare per non retrocedere. Anche perché sta valutando altre tre proposte dalla B, quelle di Ascoli, Perugia e Spal.

FOTO: Twitter Empoli