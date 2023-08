Ora è ufficiale: Mezzoni dal Napoli in prestito al Perugia

Come già avevamo anticipato, ora c’è l’ufficialità. Francesco Mezzoni è un nuovo giocatore del Perugia. Arriva in prestito dal Napoli.

Questa la nota degli umbri: “Perugia Calcio comunica di aver acquisito da SSC Napoli il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Francesco Mezzoni. Il difensore arriva in biancorosso a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024.

Nato a Roma il 27 maggio 2000 ha indossato le maglie di Pro Vercelli, Feralpisaló, Pontedera, Carpi, Carrarese, Pistoiese e Ancona (squadra dove ha militato nell’ultima stagione con 40 presenze totali)”.

Foto: twitter Perugia