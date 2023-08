Il Perugia chiude un bel colpo per il centrocampo. Pochi minuti fa è stato raggiunto l’accordo per l’esterno Francesco Mezzoni, classe 2000. Un talento da seguire che aveva richieste anche dalla Serie B. Mezzoni reduce da una stagione in prestito ad Ancona, adesso il suo futuro sarà in Umbria e potrà crescere ancora di più per confermare le sue qualità.

Foto: Instagram Mezzoni