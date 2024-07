Ora è ufficiale: Mazzitelli al Como

Come anticipato, arriva anche l’ufficialità. Luca Mazzitelli è un nuovo calciatore del Como.

Di seguito il comunicato appena diramato dai lariani. “Como 1907 è lieta di annunciare l’ingaggio dal Frosinone a titolo temporaneo con obbligo di riscatto di Luca Mazzitelli. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2027. Il 28enne, che ha iniziato la sua carriera con la Roma, si unisce al club dopo aver segnato otto gol e fornito sei assist col Frosinone”.

Como 1907 is happy to announce the signing of Luca Mazzitelli from Frosinone on loan with an obligation to buy until 2027.

The 28 year old who began his career with Roma joins the club after scoring eight goals and providing six assists for his former club. pic.twitter.com/5Jd4kaCCEr

— Como1907 (@Como_1907) July 26, 2024