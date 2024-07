Esclusiva: Mazzitelli al Como, trattativa in stato avanzato

Il Como sta per regalarsi il centrocampista Luca Mazzitelli, classe 1995, in uscita dal Frosinone. Trattativa in stato avanzato, la valutazione è di circa due milioni, la formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto. Il Como confida di chiudere entro domani in modo da consegnare a Fabregas un’altra pedina di qualità. Capitolo portiere: era tutto fatto con Pau Lopez, ma il tergiversare dell’Olympique Marsiglia ha messo il Como nella necessità di trovare una soluzione diversa. Gli accordi per l’arrivo dalla Samp di Emil Audero sono sul punto di essere perfezionati, conferme sulle tre contropartite ai blucerchiati (il portiere Ghidotti, il terzino sinistro Ioannou e il centrocampista Bellemo), nomi che circolavano da ieri.

Foto: Instagram Mazzitelli