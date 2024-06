Ora è anche ufficiale: Matheus Henrique al Cruzeiro

Come vi avevamo anticipato Matheus Henrique è un nuovo giocatore del Cruzeiro, adesso è anche ufficiale. Dopo una stagione piuttosto complicata il centrocampista lascia il Sassuolo e l’Italia per andare in Brasile. Ha firmato un contratto fino al 2029. Ecco il comunicato:

“Benvenuto Matheus Henrique. Il centrocampista è un nuovo rinforzo del Cruzeiro e arriva con un contratto valido fino al giugno del 2029″, si legge nella nota pubblicata in queste ore dalla società brasiliana.

Foto: instagram Cruzeiro