Matheus Henrique sta per lasciare il Sassuolo, in serata fitti contatti con il Cruzeiro. Operazione ormai ai dettagli, le prossime ore saranno quelle giuste per scambiarsi i documenti. Il centrocampista lascia così il club emiliano per tornare in patria, il Cruzeiro aveva insistito, lui aveva aperto ed è anche una cessione importante per il club emiliano.

Foto: Instagram Sassuolo