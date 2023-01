Ora è ufficiale: Marconi all’Avellino

Come anticipato in esclusiva, l’Avellino ha annunciato l’acquisto di Michele Marconi. L’attaccante arriva dal Sudtirol.

Questa la nota del club irpino: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal F.C. Sudtirol, le prestazioni sportive del calciatore Michele Marconi. Nato a Massa Marittima il 13 maggio 1989 l’attaccante toscano è cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, club con cui ha esordito tra i professionisti in serie A nella stagione 2007/2008. In carriera ha poi indossato le maglie di Grosseto, Lumezzane, Lecco, Pavia, Pergolettese, Spal, Venezia, Alessandria, Pisa e Sudtirol. Tra i professionisti, in totale, ha collezionato 424 presenze nelle quali ha messo a segno 110 gol. Marconi ha scelto la maglia numero 31 e sarà a disposizione per la trasferta di Potenza. Benvenuto ad Avellino Michele!”.