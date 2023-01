Esclusiva: Avellino, accordo totale con Marconi. Ora il via libera del Sudtirol

L’Avellino vuole chiudere un altro colpo in attacco dopo Tounkara. La novità degli ultimi minuti: è stato raggiunto un accodo totale con Michele Marconi, definiti anche gli ultimi dettagli. Ora serve il via libera del Sudtirol, alla ricerca di un altro attaccante. Intanto, Marconi spinge per raggiungere la nuova destinazione.

Foto: Instagram Sudtirol