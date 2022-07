Ora è ufficiale: Malomo al Foggia

Come anticipato in esclusiva, il Foggia ha ufficializzato l’acquisto di Alessandro Malomo, che arriva a titolo definitivo dal Sudtirol.

Questa la nota del club: “Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito, a titolo definitivo dal FC Südtirol, il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Malomo.

Il difensore si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2024.

Alessandro Malomo nasce a Roma il 12 aprile 1991. Possente difensore centrale, gioca la palla con il destro.

Cresce sotto il mantello della Roma che nel 2010 lo cede in prestito all’Hellas Verona. Dopo il ritorno in giallorosso veste le maglie di Prato, Pavia, Venezia, Vicenza, Triestina e Südtirol. Con la formazione biancorossa, al termine della stagione 2021/2022 conquista una storica promozione in Serie B.

“Mi piace vincere e avere degli obiettivi importanti. Questa società li ha e l’ho capito da subito. Essere a Foggia mi riempie d’orgoglio. Non vedo l’ora di poter onorare la maglia e dare ai tantissimi tifosi tutto quello che c’è da dare in campo. Forza Foggia”, dichiara il nuovo centrale rossonero.

Foto: sito Foggia