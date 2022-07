Il Foggia ha chiuso un altro colpo a sorpresa per un mercato pirotecnico. Accordo raggiunto con il Sudtirol per il difensore Alessandro Malomo, 31 anni, che aveva il contratto in scadenza con il club neo-promosso in Serie B. Ora il suo futuro sarà a Foggia per le indiscutibili ambizioni del club pugliese.

Foto: Foggia sito ufficiale