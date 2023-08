Ora è ufficiale: Lukaku nuovo attaccante della Roma

Come raccontato ormai da diversi giorni, Romelu Lukaku è un nuovo attaccante della Roma. Con un annuncio sul proprio sito la Roma ha comunicato ufficialmente l’arrivo del centravanti belga: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Centravanti di fama mondiale, Lukaku vanta 280 gol in 589 partite, oltre a 93 assist. Arriva alla Roma dopo avere vinto un campionato belga con l’Anderlecht, una FA Cup e un Mondiale per Club con il Chelsea, uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana con l’Inter. Nella Roma, Lukaku indosserà la maglia numero 90. Benvenuto, Romelu!“.

Foto: Instagram Inter