Lukaku last minute e in prestito: c’è la Roma in testa al plotoncino

L’estate di Romelu Lukaku è stata incredibile, nel senso che doveva accadere di tutto e fin qui non è accaduto nulla. Possiamo dire che la gestione della vicenda sia stata come minimo incomprensibile, dovremmo aggiungere “fallimentare”. Cosa può accadere adesso? Può accadere che il Chelsea, nella disperazione, decida di aprire al prestito con diritto di riscatto. A maggior ragione se intuisse che Lukaku ha ancora intenzione di prendere tempo con le eventuali offerte arabe (ricordiamo che il mercato da quelle parti chiuderà quasi una settimana dopo rispetto a quello italiano). A quel punto il Chelsea non avrebbe altre scelte se non quella di piazzarlo in prestito, a meno che (scenario oggi complicato) non decida di metterlo a disposizione di Pochettino in assenza di un nuovo intervento sul mercato. E la Roma avrebbe una posizione importante nel plotoncino di chi spera di poter prendere Lukaku in prestito, in questo modo le suggestioni di almeno 3 o 4 giorni fa avrebbero motivo di esistere. Ma adesso bisogna soltanto aspettare la decisione definitiva del Chelsea. Anche se stamattina dall’Inghilterra davano come probabile la possibilità di un’apertura al prestito.

Foto: Instagram Inter