Ora è ufficiale: Lores Varela all’Avellino

Ve lo avevamo anticipato il 4 luglio, ora è ufficiale: Inacio Lores Varela è un nuovo giocatore dell’Avellino. Il comunicato ufficiale del club campano: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Inacio Lores Varela. Nato a Montevideo il 26 aprile 1991 il giocatore uruguaiano è cresciuto nel Defensor Sporting Club. In carriera ha indossato le maglie di Palermo, Botev Vrasta (Bulgaria), CSKA Sofia (Bulgaria), Bari, Vicenza, Varese, Pisa, Ascoli, Peñarol (Uruguay), Montevideo Wanderers (Uruguay), Club Nacional (Uruguay), Siena e Cittadella. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 305 presenze divise tra Serie A, Primera Division (Uruguay), A Grupa (Bulgaria), Serie B, Serie C, Coppa Italia, Coppa Italia di C e Playoff di Serie B e Serie C. In carriera ha realizzato 26 gol e fornito 28 assist ai propri compagni di squadra”.

Foto: Sito Avellino