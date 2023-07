L’indiscrezione: Mulè e Varela all’Avellino in chiusura

L’Avellino si appresta a chiudere un doppio colpo in vista del prossimo campionato di Lega Pro. I Lupi sono in chiusura per Erasmo Mulè, difensore classe ’99 di proprietà della Juventus, e Ignacio Lores Varela, appena svincolatosi dal Cittadella.

Foto: Logo Avellino