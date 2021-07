Ora è ufficiale: Longo al Taranto

Come anticipato nei giorni scorsi in esclusiva, il Taranto ha ufficializzato l’innesto di Lorenzo Longo.

Questo il comunicato del club pugliese:

Lorenzo Longo è un nuovo giocatore del Taranto: il centrocampista indosserà la maglia rossoblù per le prossime due stagioni. Nato a Noci il 06/04/1994 nell’ultima stagione a Lavello è sceso in campo in 33 occasioni collezionando 10 goal e 8 assist. Nelle esperienze precedenti, tra Serie C e Serie D, ha vestito le maglie di: Cerignola, Andria, Akagras, Bari, Melfi Paganese e Matera.

Foto: Logo Taranto