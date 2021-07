Esclusiva: Taranto, è fatta anche per Longo. E dall’Atalanta arriva Ghisleni

Non soltanto l’attaccante Italeng. Il Taranto ha preso in prestito dall’Atalanta anche il trequartista Niccolò Ghisleni, classe 2001, accordo raggiunto e scambio di documenti. In dirittura d’arrivo l’operazione Lorenzo Longo, centrocampista classe 1994 nell’ultima stagione protagonista con il Lavello.

FOTO: Logo Taranto