Ora è ufficiale: Lescano è un nuovo calciatore del Trapani

Ora è anche ufficiale: Facundo Lescano è un nuovo calciatore del Trapani. Di seguito la nota: “La società FC Trapani 1905 comunica di aver acquisito dall’Unione Sportiva Triestina Calcio 1918, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Facundo Lescano.

Lescano, nato nella provincia di Buenos Aires il 18 agosto 1996, nel corso della sua lunga carriera in Italia ha messo a referto 253 presenze in Serie C con 79 gol. Punta centrale, alto 187 cm,nella stagione 2014/2015 ha esordito in Serie A con la maglia del Torino. Lescano, tra le altre, ha vestito le maglie di Sicula Leonzio, Sambenedettese, Virtus Entella, Pescara e Triestina. Nelle ultime cinque stagioni è sempre andato in doppia cifra”.

Foto: Instagram trapani