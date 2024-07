Esclusiva: Trapani scatenato, trattativa in stato avanzato per Facundo Lescano

Il Trapani ha grandi ambizioni e lo ha dimostrato. Per il ritorno in Serie C il patron Valerio Antonini medita di chiudere un colpo di grande spessore. È in stato avanzato la trattativa con la Triestina per Facundo Lescano che compirà 28 anni il prossimo 18 agosto. L’attaccante argentino, richiesto da diversi club, è un autentico lusso per la categoria: il Trapani sta compiendo i passi che potrebbero essere decisivi.