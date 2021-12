Ora è ufficiale: Lerda nuovo allenatore della Pro Vercelli

Come anticipato nei giorni scorsi, ora è anche ufficiale, la F.C. Pro Vercelli 1892 comunica che la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Franco Lerda.

Questo il comunicato: ” La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica che la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Franco Lerda. Mister Lerda (54 anni), nato a Fossano, ha iniziato la sua carriera di allenatore nel 2005 sulla panchina del Saluzzo in Serie D. Nella stessa categoria ha allenato il Casale nella stagione successiva. In Serie C ha guidato Lecce, Pescara e Pro Patria, con cui sfiorò una storica promozione in Serie B. Il tecnico Piemontese ha allenato nel campionato cadetto Torino, Crotone e Vicenza. L’ultima esperienza in panchina per Franco Lerda è stata in Albania con l’FK Partizani.

L’allenatore si è legato alla Pro Vercelli con un contratto fino al termine della stagione 2021/22.

Foto: Twitter Pro Vercelli