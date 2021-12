Esclusiva: Scienza verso l’esonero. La Pro Vercelli pensa a Lerda

La Pro Vercelli ha perso in casa contro la Triestina, una situazione che può comportare un ribaltone in panchina. Beppe Scienza era già in discussione, l’ennesima sconfitta può portare all’esonero. Ci saranno riflessioni e valutazioni nelle prossime ore, ma è una situazione ormai compromessa. In caso di svolta, il favorito per la panchina è Franco Lerda, pronto a rientrare per risollevare le sorti di un club che vuole risalire in classifica.

Foto: Facebook Pro Vercelli