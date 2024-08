Ora è ufficiale: Leoni al Parma

Come anticipato, c’è l’ufficialità: Giovanni Leoni è un nuovo acquisto del Parma. Arriva dalla Sampdoria a titolo definitivo.

Questa la nota: “Parma Calcio annuncia di aver acquistato dalla UC Sampdoria le prestazioni sportive di Giovanni Leoni a titolo definitivo. Nato a Roma, classe 2006, Giovanni ha debuttato in Serie B la scorsa stagione con la maglia blucerchiata: con almeno una presenza all’attivo (delle 12 complessive) è risultato il calciatore più giovane ad aver disputato il campionato. E’ un difensore centrale, abile nel gioco aereo e nei 5 maggiori campionati europei (comprensivi delle seconde divisioni), fra i calciatori con almeno 10 presenze, è risultato essere secondo soltanto a un altro difensore, Pau Cubarsì, del Barcellona e vincitore dell’oro olimpico con la sua Nazionale”.

Le sue prime parole: “Sono felice e carico per questa nuova esperienza, sono pronto a dare il 100 per cento ogni giorno, in allenamento, in campo, sempre. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione dello staff tecnico e dei miei nuovi compagni. La cosa che mi ha colpito di questo percorso è che a Parma, negli ultimi anni, si è puntato molto sui giovani, l’età media della squadra è bassa. Ho pensato che era il momento perfetto per legarsi a questo Club: mi piace questa idea, credo che far giocare i giovani sia una responsabilità maggiore per chi va in campo ma anche un piacere e un onore, visto la maglia che indossiamo. Sento grande fiducia e ho voglia di ripagarla al più presto”.

Foto: twitter Parma