Esclusiva: Leoni al Parma e Riccio alla Samp, affari fatti

Qualche giorno fa vi avevamo anticipato che il difensore centrale Alessandro Pio Riccio avrebbe aspettato la Sampdoria malgrado il forte pressing della Reggiana. Proprio perché Riccio, classe 2003, si sarebbe sbloccato in contemporanea con la cessione del promettente Giovanni Leoni (classe 2006) al Parma per circa 7 milioni più bonus. Affari fatti: domani Riccio firmerà per la Samp, probabili visite e fumata bianca in automatico, mentre Leoni potrà raggiungerà Pecchia in Serie A.