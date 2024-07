Ora è ufficiale: Lasagna al Bari

Come anticipato, arriva l’ufficialità. Kevin Lasagna è un nuovo giocatore del Bari.

Questa la nota del club: “SSC Bari comunica di aver acquisito dall’Hellas Verona FC, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Lasagna (Suzzara, 10.08.92); l’attaccante ha raggiunto il ritiro di Roccaraso per aggregarsi al gruppo biancorosso e mettersi a disposizione di mister Longo. Prodotto del settore giovanile del Chievo Verona, dopo una lunga militanza nelle categorie inferiori con S.Egidio Pio X, Governolese, Cerea, si mette in mostra con la maglia dell’Este, Serie D, firmando 21 gol in 33 partite, attirando le attenzioni del Carpi con cui fa il suo esordio in Serie B a 22 anni. A fine stagione risulterà uno dei protagonisti della incredibile marcia che porterà gli emiliani ad una storica promozione in massima serie al termine del campionato ’14-’15. Dopo i 5 gol e i 3 assist in cadetteria, conferma gli stessi numeri l’anno successivo in Serie A mettendo a segno la sua prima rete in massima serie a San Siro contro l’Inter. Nel luglio del ’17 passa all’Udinese lasciando Carpi dopo 116 partite, 24 gol e 12 assist, da beniamino della tifoseria. In Friuli, dopo una marcatura in Coppa Italia, apre la sua storia bianconera con il gol in campionato sempre a San Siro, ma questa volta contro il Milan; insieme a Di Natale detiene il record dei friulani di marcature consecutive in massima serie: 5 partite; saranno 12 reti totali a fine stagione. Le prestazioni con l’Udinese gli valgono la convocazione con la Nazionale Azzurra con cui giocherà 7 gare tra il ’18 e il ’20, partecipando a due edizioni della Uefa Nation League e alle qualificazioni ad Euro 2020. Lascia Udine, da capitano, dopo 126 partite in A, 34 gol e 9 gol. A gennaio ’21 viene acquistato dall’Hellas Verona (75 partire, 6 gol, 5 assist) che, nella passata stagione, lo manda in prestito al Fatih Karagumruk, in massima serie turca (33 partite, 2 gol e 3 asssit). Dopo 227 gettoni in Serie A, condite da 40 gol e 13 assist, è pronto per questa nuova avventura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Bari (@sscalciobari)

Foto: Instagram Bari