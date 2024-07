Il Bari vuole prendere un attaccante importante, nelle ultime ore sono state chieste informazioni sia per Kevin Lasagna, in scadenza di contratto a Verona, che per Luca Moro di proprietà del Sassuolo. L’idea è quella di affondare per uno dei due. Intanto Chajia farà nuovi accertamenti per dare il via libera al trasferimento dopo gli accordi raggiunti con il Como. Foto: instagram Lasagna