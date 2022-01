Ora è ufficiale: la Salernitana annuncia l’arrivo di Simone Verdi

Come anticipato in questi giorni, la Salernitana ha ufficializzato l’arrivo dal Torino di Simone Verdi, in prestito fino al termine della stagione. Verdi indosserà la casacca numero 10.

Questa la nota del club: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Torino F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’92 Simone Verdi. Il calciatore indosserà la maglia numero 10”.