Ora è ufficiale: Kone è un nuovo giocatore del Como

Come anticipato lo scorso 20 luglio, arriva l’ufficialità: Ben Lhassine Kone è un nuovo giocatore del Como. Arriva in prestito con diritto di riscatto dal Torino, formula che può cambiare a determinate condizioni. Questa la nota del club granata che ne annuncia la cessione: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Como 1907 – a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ben Lhassine Kone. Tutto il Torino FC saluta Ben con un caloroso in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza”.

Foto: Instagram Torino