Esclusiva: sorpresa Como, accordo con il Torino per Kone

Un’importante operazione per il Como, a sorpresa nelle ultime ore. Accordo raggiunto con il Torino per il centrocampista Ben Lhassine Kone, ivoriano classe 2000. Siamo davvero ai dettagli, il Como ha deciso di acquistare l’intero cartellino dal Torino, una mossa che ha il sapore della svolta. Il Torino aveva quasi deciso di rimandare in prestito Kone a Frosinone, l’irruzione del Como ha fatto saltare il banco.

Foto: sito Torino