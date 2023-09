Ora è ufficiale: Keinan Davis è un nuovo attaccante dell’Udinese

Come anticipato, c’è l’ufficialità: Keinan Davis è un nuovo attaccante dell’Udinese. Questo il comunicato del club bianconero: “Arriva dalla Premier League il nuovo attaccante bianconero: Keinan Davis è un nuovo giocatore dell’Udinese. Arriva a titolo definitivo dall’Aston Villa ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. Giocatore dagli ottimi piedi e dotato di grandi doti fisiche e atletiche, Davis è un attaccante completo in grado di essere determinante in fase realizzativa ma anche di aiutare lo sviluppo della manovra. Nato il 13 febbraio 1998 a Stevenage, Inghilterra, inizia a giocare nelle giovanili dello Stevanage dove resta fino al 2015 quando si sposta al Biggleswade Town. Poco dopo entra a far parte dell’academy dell’Aston Villa club con cui, nell’annata 15/16, disputa 9 gare segnando un gol nella Premier League riserve.

Nella stagione 16/17 passa stabilmente in prima squadra con cui debutta l’8 gennaio 2017 nel match di FA Cup contro il Tottenham. In quella stagione totalizza anche 18 presenze con 4 gol in Premier League 2 e altre 6 in prima squadra in Champioship. Diventa titolare l’anno seguente quando gioca 28 partite segnando due reti in Championship con i Villans e va a segno anche in FA Cup.

Nella stagione 18/19 gioca 7 partite tra Championship ed FA Cup contribuendo alla promozione dei suoi in Premier. Nella massima categoria inglese, gioca 18 partite nell’annata 19/20 in cui colleziona anche 5 presenze segnando un gol in Carabao Cup. Nella stagione successiva disputa 15 partite in Premier andando a segno una volta in Carabao Cup. A metà anno della stagione 21/22 si trasferisce in prestito al Nottingham Forest risultando determinante per la promozione del club in Premier League: segna, infatti, 5 gol in 18 partite di Championship, playoff compresi. Scende in campo anche 4 volte in FA Cup. L’ultima stagione l’Aston Villa lo ha prestato al Watford con cui ha segnato 7 gol in 34 partite di Championship. Vanta tre presenze e due gol con l’under 20 inglese. Ora per lui è il momento di iniziare l’avventura italiana con i nostri colori indossando la maglia numero 9. Welcome Keinan!”.

Foto: sito Udinese