Udinese, Davis in vantaggio su Dennis

Dopo aver salutato Beto passato all’Everton, in casa Udinese è partita la caccia all’erede del centravanti portoghese. Dopo aver sondato la pista che porta a Emmanuel Denis, il club bianconero – come anticipato ieri sera da Udine – ha messo nel mirino Keinan Davis, centravanti classe ’98 di proprietà dell’Aston Villa. E, adesso, è proprio quest’ultimo in vantaggio nelle gerarchie del club di Pozzo. Classe 1998, ha esordito appena diciottenne e dopo un paio di esperienze in prestito adesso è alla ricerca di una nuova sistemazione. Nel corso dell’ultima stagione ha vestito la maglia del Watford collezionando 34 presenze, condite da 7 gol e due assist.

Foto: Twitter Watford