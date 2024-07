Ora è ufficiale: Inter, rinnovato il prestito di Francesco Pio Esposito allo Spezia

Come anticipato, c’è l’ufficialità: lo Spezia ha annunciato il rinnovo del prestito di Francesco Pio Esposito dall’Inter, anche per la prossima stagione.

Questa la nota: “Lo Spezia comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Inter le prestazioni sportive dell’attaccante Francesco Pio Esposito. Classe 2005, dotato di grande fisicità e istinto del gol, Esposito ritorna dunque nel Golfo dei Poeti dopo le 38 presenze condite da tre reti della scorsa stagione, la prima vissuta da professionista dopo aver brillato nelle competizioni giovanili, sia con la maglia nerazzurra che con quella delle selezioni nazionali.

Uno dei prospetti più splendenti del panorama italiano, che ha voluto fortemente tornare a indossare la maglia bianca e gioire ancora insieme al pubblico spezzino, come in occasione della rete del momentaneo 1-1 nell’ultima gara di campionato contro il Venezia, quando una sua vera e propria cannonata ha aperto la porta alla decisiva rimonta delle Aquile, in un “Picco” letteralmente impazzito!

Pio Esposito sarà a disposizione di mister D’Angelo a partire dall’allenamento di questo pomeriggio nel ritiro di Santa Cristina Valgardena. Bentornato Pio!”.

Bella la presentazione del club che sui social ha postato un fotomontaggio del calciatore con il Papa, scrivendo “Habemus Pio II”.

Foto: sito Spezia